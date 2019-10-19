Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, приземлился в Красноярске после анонимного сообщения о бомбе на борту

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Официально в пресс-службе аэропорта лишь подтвердили, что командир запрашивал посадку. Там также добавили, что начинается технический досмотр воздушного судна. Ранее источник Интерфакса сообщал, что самолет компании «Норд-Авиа», на борту которого находится около 150-ти человек, вырабатывает топливо перед экстренной посадкой в Красноярске.
2019-10-19T10:30:00+03:00
2019-10-19T10:32:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2522119-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 19 октября 2019
Загрузка комментариев...