Самолет, летевший из Улан-Удэ в Москву, приземлился в Красноярске после анонимного сообщения о бомбе на борту

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Официально в пресс-службе аэропорта лишь подтвердили, что командир запрашивал посадку. Там также добавили, что начинается технический досмотр воздушного судна. Ранее источник Интерфакса сообщал, что самолет компании «Норд-Авиа», на борту которого находится около 150-ти человек, вырабатывает топливо перед экстренной посадкой в Красноярске.