Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ярославле

Судьба еще одного человека неизвестна, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы и местные власти. Среди погибших пятеро детей в возрасте от года до шести лет. В МЧС считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание или неисправность оборудования, — говорят источники. Пожар произошел утром в двухэтажном восьмиквартирном доме.