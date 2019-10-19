Семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в Ярославле

Судьба еще одного человека неизвестна, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы и местные власти. Среди погибших пятеро детей в возрасте от года до шести лет. В МЧС считают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание или неисправность оборудования, — говорят источники. Пожар произошел утром в двухэтажном восьмиквартирном доме.
2019-10-19T10:30:00+03:00
2019-10-19T10:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 19 октября 2019
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