Основатель компании Space X Илон Маск поучаствовал в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым»

Он говорил с аудиторией по видеосвязи.

Илон Маск говорил общие вещи про то, что коммерческую компанию нужно организовывать для решения каких-то конкретных задач, что изобрести что-либо в одиночку невозможно, что нужно быть полезным для окружающих и что себя он считает скорее инженером, чем предпринимателем.

Основатель Space X отметил, что согласился выступить, поскольку ему понравилась шутка организаторов. Напротив его офиса они арендовали рекламный стенд, и написали на нем латинскими буквами «kak tebe takoe, Elon Musk?». Там также была ссылка на видео, где на английском языке молодые люди пели на мотив песни «Крылатые качели» о том, что многое бы отдали, чтобы посмотреть на Маска, и что компании предпринимателя Tesla и Space X в их сердцах.



Бизнесмен подчеркнул, что оценив чувство юмора авторов ролика не смог отказаться от участия. Он добавил, что оценивает российское образование очень высоко и отметил, что в этой стране много талантов.

В конце Маску предложили приехать на форум в следующем году лично, но он отказался.