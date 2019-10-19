Почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

В регионе накануне началась всеобщая забастовка, в которой приняли участие сотни тысяч человек.

60 человек обратились за медицинской помощью в Барселоне, где продолжаются массовые протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. В других городах Каталонии, в чатсности в Жироне, Таррагоне и Лериде в ходе акций пострадали еще около 30 человек. Ранения получили по меньшей мере трое силовиков. Испанская полиция сообщает о 54 задержанных. Всего в Барселоне в манифестациях в рамках всеобщей забастовки приняли участие более полумиллиона человек. Радикально настроенные демонстранты окружили представительство национальной полиции, закидывали силовиков камнями, возводили баррикады и поджигали мусорные контейнеры. В ответ полицейские применили против протестующих водометы и слезоточивый газ. Это уже пятая ночь беспорядков в Барселоне. Они начались после того, как 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам из-за референдума о независимости в 2017 году, который власти королевства признали незаконным.

Всего с начала волнений пострадали почти 650 человек, в том числе более 200 представителей правоохранительных органов.