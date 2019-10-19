В Красноярском крае после прорыва дамбы на золотом прииске погибли не менее 12 человек

Это данные местных властей. В МЧС говорят о 13 погибших. Прорыв произошел рано утром, рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

МЧС направляет дополнительные силы на ликвидацию последствий, рассказала замначальника пресс-службы краевого управления министерства Алена Алексишина.

В местном управлении Ростехнадзора заявили, что дамбу не ставили на учет, и проверки на ней не проводились. Как выразился председатель правительства края Юрий Лапшин, сооружение было построено с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. В краевом управлении СК считают, что выше по течению реки могла находиться еще одна дамба, прорыв которой привел к разрушению сооружения в рабочем поселке. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ.