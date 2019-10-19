Пассажирский самолет, вылетевший из Улан-Удэ в Москву, готовится к экстренной посадке из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, пассажирский лайнер компании «Норд-Авиа» запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Этим рейсом летят около 150 человек. Сейчас самолет вырабатывает топливо. Он должен приземлиться в течение получаса.
2019-10-19T10:00:00+03:00
2019-10-19T10:03:29+03:00
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10:00, 19 октября 2019
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