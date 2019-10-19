Пассажирский самолет, вылетевший из Улан-Удэ в Москву, готовится к экстренной посадке из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. По его данным, пассажирский лайнер компании «Норд-Авиа» запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Этим рейсом летят около 150 человек. Сейчас самолет вырабатывает топливо. Он должен приземлиться в течение получаса.