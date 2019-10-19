Артур Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком в бою за титул чемпиона по версиям WВС и IВF

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WВС и IВF. Для Гвоздика поражение стало первым в карьере. Для Бетербиева это была пятнадцатая победа. Поединок проходил в Филадельфии.
2019-10-19T09:30:00+03:00
2019-10-19T09:32:18+03:00
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09:30, 19 октября 2019
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