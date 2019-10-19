Президентский совет по правам человека подготовил законопроект, закрепляющий понятие семейно-бытового насилия. В документе говорится, в том числе, о праве пострадавшего на так называемое защитное предписание. Жертва сможет рассчитывать на ордер, согласно которому напавший не сможет приближаться к ней ближе, чем на 10 метров. Совет Федерации концептуально поддержал проект, — пишет РБК.