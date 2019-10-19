Растет число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае

МЧС подтверждает гибель тринадцати человек. По данным властей региона, в списке жертв двенадцать погибших. Краевое правительство объявило о начале эвакуации жителей поселков, расположенных в районе происшествия. Прорыв дамбы технологического водоема на руднике в Курагинском районе произошел минувшей ночью. Вода затопила общежития временного типа. По словам местных чиновников, в строительных вагончиках могли находиться до 80 человек.
2019-10-19T09:30:00+03:00
2019-10-19T09:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 19 октября 2019
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