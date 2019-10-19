Сегодня истекает срок, данный парламентом Джонсону для того, чтобы вынести на голосование договор о Брекзите

Сегодня истекает срок, данный британским парламентом премьеру Борису Джонсону для того, чтобы вынести на голосование договор о Брекзите.

Как ожидается, британский парламент проведет голосование по обновленному соглашению. Для того, чтобы его ратифицировать главе правительства нужно добиться поддержки большинства.

На переговорах Лондона и Брюсселя 17 октября достигнут определенный прогресс. Об этом заявил глава делегации ЕС Мишель Барнье.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что ЕС согласился пойти на серьезные уступки по сравнению с прошлым вариантом соглашения – по словам политика, обе стороны «возвращают контроль» над процессом.