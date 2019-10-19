Митинг с требованием освободить осужденную в России израильтянку пройдет в Тель-Авиве

Девушку признали виновной в контрабанде наркотиков.

Акцию активно обсуждали в течение недели в социальных сетях. Собраться планируют напротив российского посольства. Требование и лозунг всего один: вернуть Нааму Иссахар домой.

25-летнюю гражданку Израиля Химкинский суд приговорил к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали с 10 граммами гашиша в Шереметьево, через который она летела транзитом.

Приговор девушке в израильском правительстве не считают началом кризиса в двусторонних отношениях. Впрочем, определенные изменения в настроениях общества эта история все-таки вызвала. Так граждане Израиля стали реже заказывать билеты с пересадкой в российских аэропортах.

Россия, по некоторым данным, готова обменять Иссахар на нашего соотечественника Алексея Буркова. США считают его хакером и обвиняют его во взломе платежной системы с последующей кражей миллионов долларов. Не исключено, что он участвовал в попытке повлиять на американские выборы.

Владимир Путин рассмотрит обращение руководства Израиля о помиловании осужденной.