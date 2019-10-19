Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 13

Еще столько же пока считаются пропавшими без вести, 44 человека пострадали, сообщили в МЧС.

Следственный комитет направил в Красноярск сотрудников центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании аварии на золотодобывающем прииске. Об этом сообщила старший помощник Главного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.

Дамба на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края могла разрушиться из-за износа. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. При этом неясно, кто должен был следить за состоянием сооружения, поскольку в Енисейском управлении Ростехнадзора утверждают, что в список поднадзорных объектов оно не входило, а это значит, оно было нелегально. Пока по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.