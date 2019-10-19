Россиянин Артур Бетербиев объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание Всемирного боксерского совета (WBC). В 12-раундовом поединке, который прошел в Филадельфии, он победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям. Ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.