Россия, Норвегия и Литва могут обменяться гражданами, осужденными за шпионаж

О подготовке такого тройственного обмена, который произойдет впервые, сообщили норвежские и литовские СМИ со ссылкой на свои источники и подтвердил информированный собеседник «Коммерсанта» в российских госструктурах.

Предполагается, что России могут передать осужденного ранее в Литве Николая Филипченко и еще одного неназванного гражданина. В обмен Москва якобы согласилась выдать двух граждан Литвы Евгения Матайтиса (он имеет также гражданство России) и Арстидаса Тамошайтиса, а также одного гражданина Норвегии. Им вероятно, станет и 63-летний житель города Киркенес Фруде Берг.

Эта информация появилась в преддверии намеченного на следующей неделе визита в Норвегию главы МИД России Сергея Лаврова.