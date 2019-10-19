Пожар в Ярославской области унес жизни пяти детей и одного взрослого

Об этом сообщил источник «Интерфакса». Огонь вспыхнул в квартире барачного строения на втором этаже. Дом имеет кирпичное основание и деревянный второй этаж. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. «Дети поздно вечером находясь без присмотра взрослых, баловались с зажигалкой. Семья социально-неблагополучная», — отметил собеседник агентства.
2019-10-19T08:30:00+03:00
2019-10-19T08:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 19 октября 2019
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