Пожар в Ярославской области унес жизни пяти детей и одного взрослого

Об этом сообщил источник «Интерфакса». Огонь вспыхнул в квартире барачного строения на втором этаже. Дом имеет кирпичное основание и деревянный второй этаж. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. «Дети поздно вечером находясь без присмотра взрослых, баловались с зажигалкой. Семья социально-неблагополучная», — отметил собеседник агентства.