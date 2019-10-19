МЧС наращивает число участников операции по ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае

Привлечены спасатели из соседних регионов. На данный момент известно о 12 погибших, о судьбе 15 ничего неизвестно, — рассказала замначальника пресс-службы управления МЧС по Красноярскому краю Алена Алексишина.

По данными Ростехнадзора поврежденная в результате прорыва дамба в Курагинском районе Красноярского края не числилась в списках Енисейского управления ведомства, то есть была нелегальной.

Дамба на золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края могла разрушиться из-за износа. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. При этом неясно, кто должен был следить за состоянием сооружения, поскольку в Енисейском управлении Ростехнадзора утверждают, что в список поднадзорных объектов оно не входило. Пока по факту разрушения дамбы уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Из центрального аппарата Следственного комитета в Красноярск направлены сотрудники, которые должны помочь расследовать обстоятельства ЧП.

Дамбу на реке Сейба прорвало этой ночью. Затопленными оказались вагончики, в которых проживали до 80 рабочих. Пока известно о 12 погибших и 14 пропавших без вести. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.