Сегодня станут известны два полуфиналиста Кубка Мира по регби

Главная афиша дня — Новая Зеландия — Ирландия. Обладатели двух последних Кубков мира, первые в мировом рейтинге против вторых, причем ирландцы были на вершине еще совсем не давно, но уже здесь уступили Японии и лидерство утратили. Остальные три матча в группе ирландцы выиграли, в том числе и у сборной России. Во второй паре сойдутся Англия и Австралия.

Возможно, сейчас акции команд не стол высоки, но и те и другие в свое время выигрывали Кубок Мира, причем англичане взяли трофей именно в матче с австралийцами в 2003 году. Они вообще пока единственная команда из северного полушария, которой удалось это сделать. В шести последних матчах австралийцы уступали соперникам, кроме того англичане не играли две недели.

Последняя встреча группового турнира была отменена из-за тайфуна, поэтому тайфуна можно ожидать от низ на поле.

Канал Матч ТВ покажет четвертьфинальный матч Кубка Мира между Англией и Австралией начиная с 10 часов 15 минут.