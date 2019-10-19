Британской Палате общин сегодня предстоит решить судьбу очередного варианта «Брекзита»

На этой неделе Лондон и Брюссель договорились о новом соглашении, но никаких гарантий того, что его поддержит парламент, нет.

Палата общин сегодня проведет экстренное заседание — времени на то, чтобы решить вопрос с Брекзитом, остается совсем немного, ведь по плану Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 31 октября. Премьер Борис Джонсон доволен новым соглашением и надеется, что его коллеги-депутаты поддержат эту сделку.

Главным камнем преткновения был вопрос с таможенными барьерами в Северной Ирландии, которая в составе Великобритании выходит из ЕС. В итоге стороны решили, что никаких проверок внутри острова Ирландия проводиться не будет, но в то же время регион остается в составе таможенной территории Соединенного Королевства.

Впрочем, многие депутаты и от нового соглашения остались не в восторге. В частности, лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил о намерении его отвергнуть. Политик утверждает, что предложенная Джонсоном сделка еще хуже той, о которой ранее договорилась экс-премьер Тереза Мэй.

Сегодняшнее голосование по Брекзиту в британском парламенте станет уже четвертым по счету — все предыдущие проекты депутаты отвергли.