Дмитрий Медведев примет сегодня участия в торжествах по случая 75-летия освобождения Белграда

Если не считать Белоруссию, Сербия остается единственным государством в Европе, не входящим в ЕС, но поддерживающим тесные контакты с Россией. Вступлению в Европейский союз мешает то, что Белград не признает независимость Косово, где на недавних парламентских выборах победила оппозиция. По решению Дональда Трампа, за ситуацией в регионе с недавних пор следят уже два представителя США.

Россия не готова терять влияние в Сербии. В том числе этими соображениями можно объяснить сегодняшний визит Дмитрия Медведева. 10 лет назад он уже бывал на аналогичных торжествах по случаю очередной годовщины освобождения Белграда, правда, тогда в статусе президента России. Приезд главы Белого дома сербское руководство считает показателем поддержки стратегического партнерства.

Минобороны Сербии в ходе торжеств устроит парад техники и специальную авиационную программу. Будет также продемонстрирована образцы, которые России подарила Белграду.