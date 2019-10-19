Жертвами прорыва дамбы в поселке золотодобытчиков в Красноярском крае стали 12 человек

19 пострадали, судьба 13 устанавливается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Авария произошла этой ночью. Хлынувшая вода затопила рабочие общежития временного типа. В них проживали до 80 человек.

Сам поселок находится в труднодоступной местности. Сейчас на месте работают 270 спасателей, 50 единиц техники, включая авиацию. А также оперативная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Как сообщили «Интерфаксу» в Енисейском управлении Ростехнадзора, аварийная дамба не была зарегистрирована. Ее проверки не проводились. Специальная комиссия также проверит соблюдение техники безопасности в золотодобывающей артели. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в надзорных органах. По его словам, вагончики, где проживали рабочие, не были защищены от стихии и внешнего воздействия.

Между темЮ в пресс-службе главы региона сообщили, что на место вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.