Участники пикетов хотят напомнить, что уже два года идет следствие над невиновными людьми, — сказала «Эху Москвы» участница кампании Rupression Евгения Кулакова.
В Москве пикеты пройдут на Лубянской площади, возле здания ФСБ начиная с 2 часов по полудни.
В Москве и Петербурге пройдут пикеты в поддержку фигурантов дела запрещённой в РФ «Сети»
Участники пикетов хотят напомнить, что уже два года идет следствие над невиновными людьми, — сказала «Эху Москвы» участница кампании Rupression Евгения Кулакова.