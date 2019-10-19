В Москве и Петербурге пройдут пикеты в поддержку фигурантов дела запрещённой в РФ «Сети»

Участники пикетов хотят напомнить, что уже два года идет следствие над невиновными людьми, — сказала «Эху Москвы» участница кампании Rupression Евгения Кулакова.

В Москве пикеты пройдут на Лубянской площади, возле здания ФСБ начиная с 2 часов по полудни.