Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 12

19 человек обратились к медикам, судьба 15 остается неизвестной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Врач оценивают состояние пострадавших как легкое и среднее, передает ТАСС. По уточненным данным, всего в артели по добыче золота работало около 100 человек. Авария произошла этой ночью. Хлынувшая вода затопила рабочие общежития временного типа.

Сейчас последствия аварии ликвидируют около 270 человек. МЧС направляет на место дополнительные силы спасателей из соседних регионов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.