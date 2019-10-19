Свою музыкальную грамотность смогут оценить и новички, и профессионалы, — рассказал «Эху Москвы» руководитель проекта Александр Алейников.
Он подчеркнул, что диктантов можно будет выбрать любое количество. Уточнить адреса и время проведения конкретных диктантов также можно на официальном сайте мероприятия.
В 50 городах России сегодня пройдет третий по счету «Всеобщий музыкальный диктант»
Свою музыкальную грамотность смогут оценить и новички, и профессионалы, — рассказал «Эху Москвы» руководитель проекта Александр Алейников.