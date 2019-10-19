Прокуратура США заинтересовалась бывшей компанией Олега Дерипаски

Следователи ищут доказательства незаконных финансовых махинаций.

Всего в расследовании фигурируют 18 различных физических лиц и компаний, — сообщает агентство Bloomberg. Среди них – британская Terra Services Ltd, которую, по данным РБК, Дерипаска передал своему родственнику в начале прошлого года.

Американским журналистам удалось узнать о деле именно потому, что сотрудники этого предприятия обратились в лондонский суд. Terra Services просит не отдавать Соединенным Штатам электронные документы, которые у неё изъяли еще в декабре прошлого года. Это говорит о том, что следственные действия проходили в тайне от общественности как минимум десять месяцев.

Bloomberg пишет, что прокуратура США просила провести обыск в офисе агентства в рамках дела об отмывании денег, мошенничестве и налоговых преступлениях. Представители Terra Services при этом заявляют, что вообще не знают из-за чего у них изъяли документы, а о каком точно расследовании идет речь им никто не объяснил.

Олег Дерипаска находится под санкциями с апреля 2018-го года.