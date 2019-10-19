Почти 90 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

Из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает испанское телевидение. Не менее 17 человек задержаны. Накануне более полумиллиона человек вышли на манифестацию в столице Каталонии, приуроченной ко всеобщей забастовке.

Очередной виток напряженности начался в понедельник после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам заключения каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости региона, который прошел в октябре 2017 года.

Несмотря на призывы властей, протесты в Испании проходят с взаимным применением насилия с обеих сторон, — рассказал в эфире «Эха Москвы» автор Telegram-канала «Каталонский кризис» Сергей Замуруев. Он также предположил, что полиции Испании не хватает сил для организации массовых задержаний.