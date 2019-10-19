180 человек находились в зоне прорыва дамбы на золотодобывающем руднике в Красноярском крае

Они по-прежнему там, сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Щетинкинского сельсовета Курагинского района.

Авария произошла этой ночью. Хлынувшая вода затопила рабочие общежития временного типа. По последним данным МЧС, число погибших увеличилось до 11. Ранее сообщалось о 10 погибших, 19 пострадавших и 15 пропавших без вести.

Сейчас последствия прорыва дамбы, высота которой составляла около четырех метров, ликвидируют порядка 270 человек, задействована авиация. МЧС направляет на место дополнительные группы спасателей с кинологической группой и плавсредствами.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. В районной администрации предположили, что подмыть одну дамбу могла дождевая вода, ее прорвало, остальные по цепочке. Всего на руднике было три дамбы.