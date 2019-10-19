Судьба новой сделки с ЕС по Brexit решится на чрезвычайном заседании парламента Британии

Он был утвержден 17 октября на саммите ЕС в Брюсселе.

Чтобы провести сделку через парламент, кабмину понадобится поддержка всех членов правящей в меньшинстве Консервативной партии, независимых депутатов и части оппозиции. Расклад сил в палате указывает на то, что премьер-министру Борису Джонсону будет непросто это сделать.

Ранее британские депутаты уже трижды отклоняли проект соглашения, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй.