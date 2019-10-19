Прокуратура начала проверку по факту порыва дамбы в Красноярском крае

Там в районе поселка Щетинино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа.

По последним данным, 10 человек погибли, 19 пострадали, судьба 15 остается неизвестна, сообщили в МЧС. На месте работают 270 спасателей и 50 единиц техники, включая авиацию, а также следователи, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

В МЧС созывается экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.