Клубы делят первое место с «Краснодаром» и «Локомотивом» и матч этот принципиален прежде всего для ростовчан. Год назад они осенью были в лидерах, но затем провалились и остались даже без Лиги Европы. Сегодняшнее положение подтверждено победами над «Локомотивом» и «ЦСКА» и если линия получит продолжение, «Ростов «станет одним из реальных претендентов на медали.

«Зенит» проиграл в 11 туре «Локомотиву», но в целом идет стабильно. С не меньшим ожиданием будет встречен матч между «Спартаком» и «Рубином». После серии из пяти поражений в клуб пришел новый тренер, 34-летний Доменико Тедеско. Его считают одним из самых талантливых в Германии, но ожидания в клубе пока очень осторожные. Рубин проиграл четыре матча подряд, но затем сумел победить «Тамбов» и сейчас стоит выше «Спартака».

Что же до «Тамбова», то ему предстоит играть с «Уралом» в Саранске, где команда принимает соперников из-за несоответствия правилам Премьер-Лиги домашнего стадиона.