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06:03, 19 октября 2019

В Баку пройдет несогласованный с властями митинг оппозиции

В преддверии акции местные силовики провели массовые задержания активистов. Митинг, организованный Национальным советом демократических сил Азербайджана, начнется в 15 часов перед станцией метро «28 мая» в центре Баку. Ранее оппозиция подала заявку на проведение акции, но власти предложили перенести площадку в пригород столицы.

Организаторы мероприятия отвергли этот вариант и заявили, что все равно соберут своих сторонников, пишет интернет-издание «Кавказский узел». Оппоненты властей требуют создать условия для проведения демократических выборов, решить карабахскую проблему, освободить политзаключенных и провести ряд социально-экономических реформ.

Полиция в ответ на подготовку несогласованной акции пригрозила санкциями вплоть до уголовной ответственности. Нескольким активистам силовики вынесли официальное предупреждение, еще как минимум пять человек были арестованы по административным статьям на сроки от 15 до 60 суток.

Оппозиция считает запрет митинга в Баку неправомерным. Согласно законодательству Азербайджана, участникам несогласованной акции может грозить штраф до 300 долларов или административный арест до двух месяцев.



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