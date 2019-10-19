Одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» прошли в Москве на станциях метро за пределами кольца

Необходимо напомнить людям о политических репрессиях, пока еще можно что-то изменить. Такое мнение высказал «Эху Москвы» музыкант и политический активист Кирилл Медведев. Он подчеркнул, что московское дело началось с недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.