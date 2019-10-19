Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 10

Пострадали 19 человек, судьба еще 15 остается неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Инцидент произошел этой ночью на реке Сейба в Курагинском районе. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. По словам источника ТАСС во властных структурах региона, волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала порядка четырех метров.

Собеседник агентства отметил, что поселок старателей находится в тайге, из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью. Количество спасателей, которые сейчас работают на месте, увеличилось до 270. Также привлечено 50 единиц техники, включая авиацию. Тем временем, следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.