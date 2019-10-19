Более 2 тысяч человек смогли принять участие в телемосте с Илоном Маском в рамках бизнес-форума в Краснодаре

Более 2 тысяч человек смогли принять участие в телемосте с главой SpaceX Илоном Маском в рамках бизнес-форума «Дело за малым» в Краснодаре. Разговор с американским миллиардером продлился почти 17 минут, передает ТАСС. Он, в частности, похвалил российское образование, отметил, что готов подумать о создании в России одной из своих фабрик и рассмотреть проект краснодарского инженера, внедрившего в свой электрокар «Тесла» операционную систему «Линукс». Предприниматель отметил, что бизнес ради бизнеса не имеет смысла, результат работы должен цениться людьми.

Участие Илона Маска было главной интригой бизнес-события, которую представители оргкомитета сохраняли буквально до последнего. Несколько недель назад возле его офиса в Калифорнии кубанские бизнесмены разместили рекламный баннер с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Миллиардер, отвечая на комментарий одного из пользователей «Твиттера», подтвердил, что обратил внимание на данный рекламный щит.