РБК: Президиум «Ночной Хоккейной Лиги» выступил за досрочное прекращение полномочий гендиректора Игоря Бахмутова

Президиум «Ночной Хоккейной Лиги», по некоторым данным, выступил за досрочное прекращение полномочий гендиректора Игоря Бахмутова. Об этом сообщил РБК источник в лиге и подтвердил собеседник, близкий к президиуму Фонда развития любительского хоккея. Руководитель пресс-службы лиги Игорь Какурин опроверг эту информацию. В сентябре участники соревнований хоккеистов-любителей написали петицию за отставку Бахмутова. Они отмечали снижение уровня организации матчей и то, что в руководстве происходят скандалы и постоянные перестановки. Бахмутов был избран генеральным директором Ночной лиги в 2016 году. Его полномочия истекают в 2021-м.
2019-10-19T05:08:00+03:00
2019-10-19T05:10:42+03:00
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05:08, 19 октября 2019
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