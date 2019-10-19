Украина может в течение трех лет присоединиться к энергетической системе Европы и перестать зависеть от российской

Об этом заявил первый замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин. Для этого, по его словам, необходимо создать технические и экономические условия, передает УНИАН. Шубин признал, что на данный момент «отделиться» от России не представляется возможным.
2019-10-19T05:07:00+03:00
2019-10-19T05:08:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 19 октября 2019
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