Фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова выписали из больницы и вернули в СИЗО

Его жизни ничего не угрожает. Об этом написал в телеграм-канале адвокат Максим Пашков. В четверг Костыленков и другой фигурант дела Вячеслав Крюков в ходе заседания в Люблинском суде Москвы порезали себе вены лезвием. Они это сделали после того, как суд отказал четверым подозреваемым в изменении меры пресечения. Костыленкова госпитализировали, Крюкова отправили обратно в СИЗО — у него зафиксировали повреждения мягких тканей.