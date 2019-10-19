Фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова выписали из больницы и вернули в СИЗО

Его жизни ничего не угрожает. Об этом написал в телеграм-канале адвокат Максим Пашков. В четверг Костыленков и другой фигурант дела Вячеслав Крюков в ходе заседания в Люблинском суде Москвы порезали себе вены лезвием. Они это сделали после того, как суд отказал четверым подозреваемым в изменении меры пресечения. Костыленкова госпитализировали, Крюкова отправили обратно в СИЗО — у него зафиксировали повреждения мягких тканей.
2019-10-19T05:07:00+03:00
2019-10-19T05:07:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 19 октября 2019
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