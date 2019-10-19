В Красноярском крае прорвало дамбу

Затоплены два общежития. 6 человек погиб, 14 пострадали, судьба еще 10 человек неизвестна, сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел этой ночью в районе поселка Щетинкино Курагинкого района. На реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. На место происшествие направлены аварийно-спасательные подразделения в составе более 40 человек, 12 единиц техники и 5 вертолетов из Сибирского спасательного центра, а также сотрудники полиции.