Z Архив новостей новости
5 0 6 618
05:06, 19 октября 2019

В Красноярском крае прорвало дамбу

Затоплены два общежития. 6 человек погиб, 14 пострадали, судьба еще 10 человек неизвестна, сообщили в региональном главке МЧС. Инцидент произошел этой ночью в районе поселка Щетинкино Курагинкого района. На реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. На место происшествие направлены аварийно-спасательные подразделения в составе более 40 человек, 12 единиц техники и 5 вертолетов из Сибирского спасательного центра, а также сотрудники полиции.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Этот суд – показуха» «Этот суд – показуха» Интервью матери израильтянки, приговоренной к 7,5 годам за контрабанду гашиша…

5 159 6 11696 16.10
8читать ;смотреть
Kизраиль, сша, наркотики, политика, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

7,5 лет за 9,5 грамм. Кущи правосудия Я ничего не берусь утверждать. Я лишь знаю, что отличительным признаком антисемитизма является не просто ненависть к евреям, а стремление к глумлению над ними…

5 470 6 39840 13.10
Kполитика, общество, события
Блоги

+ Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Пушкин в Бресте / Как белорусы приняли памятник «Русскому миру» Это вызвало неоднозначную реакцию в Белоруссии, многие хотели бы видеть у себя памятники своим национальным героям…

5 109 6 9382 15.10
8читать ;смотреть
Kбелоруссия, памятники, общество, пушкин, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Кирилл Мартынов: Трудно осуждать Айдара Губайдулина И в этой ситуации ты уже посидел в тюрьме, ты уже все понюхал, все понимаешь про это. Ты видел, что закон тебя вообще не защищает…

5 60 6 6786 18.10
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Солидарность со Светланой Прокопьевой: слово и дело за каждого из нас Ведущие российские СМИ одновременно опубликовали колонку «Семь лет за две страницы текста» журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой, ей грозит тюремное заключение сроком до семи лет…

5 46 6 5482 14.10
Kправозащита, общество, журналистика, мнения
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

55 лет назад Ну нет при Путине образа будущего, вот ведь незадача…

5 210 6 29760 15.10
Kполитика, общество, путин, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

У нас снова обыск А кто будет бороться с преступностью, если только по сфабрикованному «делу ФБК» работают 112 следователей по особо важным делам и бесчисленное количество охламонов в масках?..

5 54 6 8670 15.10
Kнавальный, политика, общество, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Стервятники в социальных сетях Хорошо, что в наших силах сделать все, чтобы хомячки, которые демонстрируют звериный оскал в Интернете, там и оставались. Пусть и дальше упиваются злом и бессилием…

5 149 6 24468 14.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан Также лидер Северной Кореи посетил специальную туристическую зону, строящуюся у подножия горы…

5 82 6 13587 16.10
Kкндр, фото, власть, политика, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы» Не верю, что какой-нибудь эстаповец в тюрьме будет читать «Трех товарищей». Это непреодолимая пропасть между нами и ими, где мундир, расшитый и красивый, по-прежнему прикрывает нищету рассудка…

5 101 6 16975 15.10
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

+ СК: Установлены шестеро лиц, применявших насилие в отношение правоохранителей СК: Установлены шестеро лиц, применявших насилие в отношение правоохранителей В ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения…

5 47 6 8180 14.10
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Владислав Сурков: Путинизм как политический лайфхак Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете. Но он наш. И без него никак…

5 379 6 67853 14.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Тупая жестокость По безжалостной логике суда, теперь надо разлучить бабушку и мальчика, а его определить в детдом…

5 46 6 8638 18.10
Kдети, законы, мнения
Голосование

3168495
«Казнены ошибочно».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 52 6 9875 13.10
Блоги

РФ больше не хочет признавать международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах «С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — сказано в документе, поступившем в Госдуму…

5 109 6 21094 17.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Год Керчи У Росгвардии есть время бить дубинками людей на улицах, а времени и возможности защищать детей, охраняя школы, у нее нет. Это многое говорит о том, как расставлены приоритеты в нашем государстве, частью которого стал, так или иначе, Крым…

5 104 6 20231 17.10
Kобщество, происшествия, керчь, безопасность, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Красноярском крае прорвало дамбу 6 человек погиб, 14 пострадали, судьба еще 10 человек неизвестна

5 0 6 1392
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Всех этих преступников, всех этих убийц, всех этих садистов просто включить в национальную гвардию — 340 тысяч человек. Это же вообще беспримерная история…

5 124 6 98892 12.10
#слушать 49:27 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование

3168495
«Казнены ошибочно».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 52 6 9888 13.10
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Обе эти инициативы — сверху Зная, как работает дума, я могу сделать два вывода – либо спикеры утратили контроль над депутатским корпусом, либо это не случайные, а поддержанные Кремлем, но замаскированные под глупость/информационный повод проекты…

5 120 6 169233 13.10
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Так будут или не будут введены отрицательные ставки по валютным депозитам? Что имеет в виду Центробанк, который обещает, что обычных людей это не коснется?...

5 55 6 91385 16.10
8читать ;смотреть
Kэкономика, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8114412
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4231249

Сегодня в эфире