Илон Маск готов рассмотреть проект краснодарского инженера, внедрившего в свою «Теслу» операционную систему «Линукс»

Глава SpaceX Илон Маск готов рассмотреть проект краснодарского инженера, внедрившего в свой электрокар «Тесла» операционную систему «Линукс». Об этом американский миллиардер заявил в ходе прямого телемоста с участниками бизнес-форума «Дело за малым» в Краснодаре. Главной его темой стал человеческий капитал.

Маска пригласили поучаствовать в мероприятии, установив возле его офиса в Калифорнии билборд с надписью: «Kak tebe takoe, Elon Musk» и QR кодом, который вел на страницу форума. Бизнесмен сказал, что не мог такого не заметить.