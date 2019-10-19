Украинская праворадикальная организация «Азов» может быть связана со стрельбой в США

По крайней мере так считают 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом. Они потребовали от госсекретаря Майка Помпео внести «Азов» в список террористических организаций. Заявление доступно на сайте конгрессмена. В частности, там отмечается, что стрелок из Новой Зеландии Брентан Таррант, жертвами которого стал 51 человек, утверждал, что он тренировался в батальоне и носил связанную с «Азовом» символику.