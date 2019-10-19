Украинская праворадикальная организация «Азов» может быть связана со стрельбой в США

По крайней мере так считают 40 членов палаты представителей США во главе с демократом Максом Роузом. Они потребовали от госсекретаря Майка Помпео внести «Азов» в список террористических организаций. Заявление доступно на сайте конгрессмена. В частности, там отмечается, что стрелок из Новой Зеландии Брентан Таррант, жертвами которого стал 51 человек, утверждал, что он тренировался в батальоне и носил связанную с «Азовом» символику.
2019-10-19T04:05:00+03:00
2019-10-19T04:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 19 октября 2019
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