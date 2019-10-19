Дмитрий Медведев считает, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире

Это вредит и самим Соединенным Штатам, сказал российский премьер в интервью сербской газете «Вечерние новости», текст которого опубликован на сайте правительства. По мнению Медведева, Вашингтон предлагает Европе покупать газ у Штатов, а не у России, которая расположена ближе, и хочет, чтобы все оружие в мире было американским Вашингтону нравятся только идеи Белого дома и Госдепартамента, в конечном счете ведущие к экономическому благосостояния Штатов. Россия же, по словам премьера, всегда занимала взвешенную позицию и хочет «дружить со всеми странами».