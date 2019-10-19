«Аэрофлот» просит пассажиров заранее выезжать в аэропорт Бейрута в связи с забастовками

Авиакомпания предупреждает о возможных ограничениях в работе транспортной инфраструктуры столицы Ливана. Пассажирам рейсов в Бейрут или из обратно, вылетающих 19, 20 и 21 октября разрешается без дополнительной платы изменить даты вылета в пределах семи дней. Также есть возможность вынужденного возврата билетов.

Акции протеста в Бейруте начались перед намеченным на пятницу заседанием коалиционного кабинета по утверждению бюджета на предстоящий год. Позднее оно было перенесено. Одной из причин массового недовольства в Ливане стало решение властей ввести новые налоги, в том числе на приложение WhatsApp в размере 6 долларов в месяц.