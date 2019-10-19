Пассажир Boeing 737 авиакомпании Transavia, выполнявшего рейс Париж-Марракеш, попытался открыть аварийный люк

Об этом сообщают газета Le parisien и телеканал BFM TV. Самолет вылетел из парижского аэропорта Орли в 06:45 (07:45 мск). Через 15 минут после взлета один из пассажиров по неизвестным причинам попытался открыть дверь. Из-за случившегося экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
2019-10-19T03:09:00+03:00
2019-10-19T03:09:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 19 октября 2019
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