Дмитрий Медведев считает «невозможным» обсуждение мировых проблем в формате саммита «Большой восьмерки»

Центральную роль в этой дискуссии должна играть Организация Объединенных наций, сказал премьер-министр России в интервью сербской газете «Вечерние новости». Перевод опубликован на сайте правительства России. По словам Медведева, «еще совсем недавно» значительная часть мировых вопросов решалась во время G8, куда на тот момент входила и Россия. Однако, даже тогда выбор такого формата был странным. Премьер отметил, что по крайней мере экономические проблемы нужно решать с участием гораздо большего числа стран.
2019-10-19T03:08:00+03:00
2019-10-19T03:08:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 19 октября 2019
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