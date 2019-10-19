Уже порядка 90 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

Из них 60 поступили в больницы Барселоны, сообщает испанское телевиденье. Семеро пострадавших — полицейские. Не менее 17 человек задержаны, четверо из них — в Барселоне. Накануне там не менее 525 тысяч человек приняли участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщила полицейская служба столицы Каталонии. Очередной виток напряженности начался в понедельник после того, как Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам заключения каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости региона, который прошел в октябре 2017 года.