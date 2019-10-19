В Бейруте 70 человек задержаны за участие в погромах

После разгона антиправительственных демонстраций, которые продолжались двое суток, армейские механизированные патрули заняли все основные перекрестки в центре ливанской столицы. Силовики применили водяные пушки, резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом против протестующих, которые забрасывали военных камнями. В результате столкновений более полусотни военнослужащих и полицейских получили ранения, сообщил новостной портал «Ан-Нашра». О числе пострадавших среди демонстрантов сведений пока нет. Сейчас ливанская армия расчищает от баррикад и горящих покрышек шоссе в международный аэропорт имени Рафика Харири. Войска восстанавливают контроль над основными дорогами в Бейрут.

Одной из причин массового недовольства в Ливане стало решение властей ввести новые налоги, в том числе на приложение WhatsApp в размере 6 долларов в месяц. Это сделано с целью сокращения дефицита госбюджета. На пятницу было намечено заседание коалиционного кабинета для утверждения проекта бюджета на предстоящий год. Однако оно было перенесено.