Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру замминистра энергетики Дэна Бруйетта на должность главы Минэнерго

«Опыт Дэна в секторе не имеет равных», — написал глава государства в Twitter, подчеркнув, что Бруйетт «абсолютный профессионал» и «отлично справится». Действующий руководитель ведомства, Рик Перри, уйдет в отставку в конце года. В четверг он уведомил об этом Трампа.

Об уходе Перри стало известно в начале месяца на фоне расследования в рамках процедуры импичмента, поводом для которой стал разговор Трампа с президентом Украины. По словам Перри, он лично просил главу Белого дома поговорить с Владимиром Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Киев предпринимает шаги по борьбе с коррупцией.