Россия будет и дальше отвечать на размещение баз НАТО вблизи своих границ

Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев в интервью сербской газете Večernje novosti. По его словам, Россия, как и другие страны, тоже заинтересована в обеспечении своей безопасности и будет отвечать на такие шаги «и политически, и в военном смысле».

Ранее похожее заявление сделал президент Владимир Путин. Он назвал НАТО инструментом внешней политики США, а также отметил, что приближение инфраструктуры альянса к границам России не вызывает у Москвы «никакой радости».