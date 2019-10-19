Посол Китая в России заявил о вмешательстве иностранных государств, том числе Украины, во внутренние дела Гонконга

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о вмешательстве иностранных государств, том числе Украины, во внутренние дела Гонконга. Там продолжаются протесты, вызванные планами властей изменить закон об экстрадиции, разрешив выдачу центральным властям Китая. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на дипломата, граждане Украины участвуют в протестах, чтобы «передать свой опыт». Ханьхуэй также назвал смешными заявления жителей Гонкога о том, что они «хотят жить, как украинцы».

Комментируя эти слова, официальный представитель МИДа России Мария Захарова написала в Фейсбуке, что послу «стало бы еще смешнее, если бы он регулярно смотрел и читал украинские СМИ, в которых на полном серьезе обсуждают перспективу «жить, как в Сингапуре»».