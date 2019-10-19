Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на мечеть в Афганистане

Он призвал привлечь виновных к ответственности. Накануне во время пятничной молитвы в провинции Нангархар в мечети произошли взрывы. Здание обрушилось. Погибли более 60 человек, свыше 100 были ранены.

Пока никто пока не взял на себя ответственность за случившееся, но афганские власти обвинили в произошедшем исламистское движение «Талибан».