Петербургский «Зенит» одержал первую победу в этом сезоне в баскетбольной Евролиге

Российская команда обыграла греческий «Олимпиакос» со счетом 77:68. Матч был доигран в овертайме. Легкий форвард петербургского клуба Матеуш Понитка оказался самым результативным игроком встречи. За матч он набрал 18 очков. «Зенит» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице Евролиги, что соответствует предпоследнему месту. Команда в трех играх сумела выиграть лишь единожды.
2019-10-19T01:15:00+03:00
2019-10-19T01:16:22+03:00
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01:15, 19 октября 2019
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