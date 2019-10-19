Петербургский «Зенит» одержал первую победу в этом сезоне в баскетбольной Евролиге

Российская команда обыграла греческий «Олимпиакос» со счетом 77:68. Матч был доигран в овертайме. Легкий форвард петербургского клуба Матеуш Понитка оказался самым результативным игроком встречи. За матч он набрал 18 очков. «Зенит» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице Евролиги, что соответствует предпоследнему месту. Команда в трех играх сумела выиграть лишь единожды.